В Минздраве РФ рассказали о новом препарате против коронавируса

Отмечается, что схема лечения уже разработана.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем пишут РИА Новости, ссылаясь на главного уролога Минздрава России Дмитрия Пушкаря, который отвечает за выполнение протокола исследований препарата. Он заявил, что разработан препарат, способный помочь с излечением коронавируса. Речь идет о «Фавипиравире», под торговым наименованием «Арепливир».

Пушкарь отметил, что схема лечения уже разработана. Ожидается, что пациенты благодаря лекарству будут приходить в норму за неделю. Доклинические испытания уже показали отличный результат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса.