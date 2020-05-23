Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса

Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса
Продолжительность исследований составит 6-12 месяцев. Фото: pixabay

В России сократят срок вывода на рынок препарата от инфекции Covid-19, который сейчас проходит клинические испытания. Исследование «Фавипиравира» продолжится и после его регистрации.

Пока данный препарат в стране не зарегистрирован, его получают только инфицированные коронавирусом, участвующие в клинических испытаниях

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав, ожидается, что продолжительность исследований составит 6-12 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа назвали перспективной. Ученые уже создали несколько прототипов поливалентной вакцины против инфекции.

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