Минздрав сократит срок вывода на рынок препарата от коронавируса

В России сократят срок вывода на рынок препарата от инфекции Covid-19, который сейчас проходит клинические испытания. Исследование «Фавипиравира» продолжится и после его регистрации.

Пока данный препарат в стране не зарегистрирован, его получают только инфицированные коронавирусом, участвующие в клинических испытаниях

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на Минздрав, ожидается, что продолжительность исследований составит 6-12 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции нового типа назвали перспективной. Ученые уже создали несколько прототипов поливалентной вакцины против инфекции.