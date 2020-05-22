Российскую вакцину от коронавируса назвали перспективной

В разработке приняли участие эксперты из МГУ.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу московского вуза. Отмечается, что ВОЗ включила вакцину от коронавируса, разрабатываемую в Россию, в перечень перспективных. Биологи уже создали несколько прототипов поливалентной вакцины против инфекции.

«Использование вирусов растений для создания современных рекомбинантных вакцин против инфекций человека — это современный и многообещающий подход, в разработке которого МГУ занимает передовые позиции в мировой науке»,

— отметили в МГУ.

Напоминаем, что за минувшие сутки в Санкт-Петербурге зарегистрировали почти 400 новых случаев заражения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге ищут добровольцев готовых на испытания вакцины от коронавируса.