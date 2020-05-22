В Петербурге ищут добровольцев готовых на испытания вакцины от коронавируса

В Петербурге ищут добровольцев готовых на испытания вакцины от коронавируса
В мире тестируются различные препараты для лечения коронавируса. Фото: Pixabay

Важно, чтобы человек не болел инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ в Петербурге. Учреждение ищет добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса. Подойдут люди, которые не болели инфекцией, а также в эксперименте не могут принять участие беременные и кормящие матери. Также помощь не требуется от лиц, употребляющих часто алкоголь, наркотики, курящие более десяти сигарет в день и имеющие проблемы с психическим здоровьем. Добровольцу должно быть более 18 лет и менее 50. Всех граждан застрахуют.

Пока что непонятно, когда пройдут испытания и каковы будут условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вакцина добровольцы коронавирус
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тарзан требует помогать артисткам, а не пенсионерам
Депутат Оксана Пушкина вылечилась от коронавируса
Сбербанк отменил комиссию за междугородние перевод с карты на карту
Собянин хочет продлить ограничительные меры в Москве
Илон Маск не верит в правдивость статистики по коронавирусу в США
Российскую вакцину от коронавируса назвали перспективной
На Земледельческой в ДТП с самосвалом пострадала женщина
Эксперт назвал самый простой способ дезинфекции масок