В Петербурге ищут добровольцев готовых на испытания вакцины от коронавируса

Важно, чтобы человек не болел инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ в Петербурге. Учреждение ищет добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавируса. Подойдут люди, которые не болели инфекцией, а также в эксперименте не могут принять участие беременные и кормящие матери. Также помощь не требуется от лиц, употребляющих часто алкоголь, наркотики, курящие более десяти сигарет в день и имеющие проблемы с психическим здоровьем. Добровольцу должно быть более 18 лет и менее 50. Всех граждан застрахуют.

Пока что непонятно, когда пройдут испытания и каковы будут условия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что российская вакцина от COVID-19 прошла клинические испытания.