Новая неделя в Петербурге начнется с +18 и слабого ветра

Новая неделя в Петербурге начнется с +18 и слабого ветра
Санкт-Петербург. Фото: Baltphoto/ Irina Motina-1024x683

Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 16-18 градусов.

В ночь на понедельник в Северной столице будет дуть слабый северо-восточный ветер, который днем максимум усилится до восьми метров в секунду.

Как рассказали в Главном управлении МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», атмосферное давление будет повышаться, а ночью температура опустится до минимальной отметки в шесть градусов.

Напомним, что ограничительные меры в Петербурге продлили до 31 мая. Теперь ношение масок и перчаток – не просто рекомендация. Жителей просят использоваь индивидуальные средства защиты в общественных местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге уровень самоизоляции к вечеру воскресенья вырос до 3,3. Горожане решили не гулять допоздна.

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