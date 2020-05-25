В Ленобласти ждут потепление до +21 градуса в понедельник

Сегодня жителей Ленинградской области ждет теплая погода, которая придет в регион вместе с небольшими осадками и ветром.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью в понедельник, 25 мая, температура воздуха в Ленобласти будет не выше +1…+6 градусов. При этом местами может подморозить до -2 градусов.

Однако днем воздух прогреется до +14…+19 градусов, а в некоторые районы Ленобласти и вовсе придет настоящее лето — местами температура поднимется до +21 градуса.

Северо-восточный, северный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новая неделя в Петербурге начнется с +18 и слабого ветра. Новая рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с теплой погоды, осадков не ожидается. Днем температура воздуха поднимется до 16-18 градусов.