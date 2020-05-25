Психологи бесплатно помогут медикам и полицейским в Петербурге

Медики и сотрудники полиции могут получить бесплатную психологическую поддержку в Северной столице.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге, медики, полицейские и другие специалисты, работающие из-за коронавирусной пандемии в усиленном режиме, могут рассчитывать на пять бесплатных сеансов с психологами.

Психологи помогут медицинским сотрудникам и правоохранителям справиться с тревогами и переживаниями после рабочего дня. Они могут оставить заявку на бесплатные сеансы на сайте психологического центра «Форсайт».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что психологи рассказали, как помочь ребенку на самоизоляции. «Дети эмоционально редко проявляют признаки депрессии или какой-то подавленности. Они могут внешне выглядеть достаточно веселыми, а на душе у них может быть не очень хорошо».