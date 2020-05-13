Психологи рассказали, как помочь ребенку на самоизоляции

Коронакризис обрушился на детей и подростков также неожиданно, как и на их родителей. Матери и отцы отмечают, что после месяцев самоизоляции и дистанционной учебы дети начали вести себя иначе. Однако далеко не всегда переживания ребенка заметны внешне. Как понять, что ваши дети не справляются с коронакризисом и как им помочь, рассказали психологи.

Рекомендация №1 — разговаривать с детьми о том, что происходит. Совету этому, несмотря на банальность, родители следуют далеко не всегда.

«Дети эмоционально редко проявляют признаки депрессии или какой-то подавленности. Они могут внешне выглядеть достаточно веселыми, а на душе у них может быть не очень хорошо. Родители зачастую не задают вопросы, как дети себя чувствуют. Самая главная рекомендация — разговаривать и спрашивать, как ребенок воспринимает действительность, что его беспокоит. Сам разговор часто помогает», — рассказа gazeta.spb.ru психолог, гештальт-терапевт Анна Лукина.

Специалистка отмечает, что дети редко проявляют инициативу и говорят о трудных ситуациях в семье, таких как коронавирус, развод или смерть близкого. В результате ребенок держит все в себе. Легче ему может стать от простого разговора.

Для родителей подростков этот совет также актуален. В этом возрасте дети становятся осознаннее и больше тревожатся из-за экзаменов и будущего. В разговоре с ними важна конкретика — спросить, чего они хотят, чем им можно помочь.

«На любые изменения люди реагируют изменениями поведения. Важно выяснить у детей, какой их самый главный дефицит, чего им не хватает: двигательной активности, общения с друзьями, личного пространства или чего-то другого. А затем определить, как это можно компенсировать», — советует Анна Лукина.

Психолог службы сопровождения фонда «Дети ждут», приемная мама Евгения Тихомирова уверена, что в условиях пандемии дети становятся нервными из-за неопределенности и путаности в школах. Большая часть беспокойств связана с дистанционным обучением.

«Очень много зависит от того, как конкретная школа организовала процесс дистанционного обучения. Чем понятнее режим, чем родитель спокойнее относится к этому, тем проще ребенку», — отметила Евгения Тихомирова.

Психолог советует составить расписание, добавить физическую активность, общаться друг с другом и не забывать о культуре в интернете. Сообщения в СМИ и соцсетях зачастую вызывают тревогу, могут напугать и раздражать, потому ребенка важно оберегать от информационного отравления.

Она подчеркнула, что самоизоляция стала лакмусовой бумажкой и показала те трудности в семье, которые прежде были неявными. Так, для некоторых это время стало поводом проводить время вместе и улучшить отношения, а для других обострило конфликты и острые углы.

Ранее учитель одной из районных школ Петербурга рассказал, как сберечь нервы на дистанционном обучении.