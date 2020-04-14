Петербургский учитель рассказал, как сохранить нервы на дистанционном обучении

Первая неделя дистанционного обучения в Петербурге запомнилась интернет-сбоями и жалобами родителей. Однако не у всех этот опыт оказался негативным. Почему для многих новый формат стал провалом и как сохранить нервы всем участникам процесса, рассказал учитель одной из районных школ города, автор телеграм-канала «Здравствуйте, Кирилл Александрович» Кирилл Александрович.

Почему дистанционное обучение стало «катастрофой»

Неделю назад gazeta.spb.ru поговорила с родителями петербургских школьников. Впечатления их сводились к «это ведет к невротизации детей» и «ситуация катастрофическая». Позитивно взглянуть на происходящее были готовы лишь единицы. Одна из матерей призналась, что учеба из дома помогла ей увидеть пробелы в знаниях детей, но общий итог был следующим: «Я меньше сплю. Сколько я так выдержу, не знаю».

Панику и сумбур вызвали попытки системы объять необъятное, уверен Кирилл Александрович. Часть школ, будучи неготовыми к этому, попытались вести видеоконференции во всех классах с первого дня и воспроизвести очный процесс в онлайн-режиме.

«Самое главное, чтобы все было последовательно. В первую неделю я дал минимальный набор заданий для того, чтобы дети могли сформировать систему, наладил каналы связи со своим классом и родителями. Со второй всецело ввожу единые способы передачи информации. На прошлой неделе мы использовали WhatsApp и почту, сейчас — сервис по организации дистанционного образования. Я стараюсь не закидывать детей заданиями сразу, а давать определенную динамику. Объем работы также возрастает в соответствии с возможностями детей подстраиваться под новый формат», — поделился он опытом с gazeta.spb.ru.

Возможно ли освоить учебную программу дистанционно

Споры о том, стоит ли продлевать учебный год, ходят с тех пор, как школы закрыли из-за пандемии. Главный вопрос: смогут ли дети освоить учебную программу дистанционно.

«Я могу точно сказать, что гуманитарные науки освоить возможно. Может быть, не с той глубиной освоения материала, а, может, даже лучше. Время покажет. Что касается математики, русского языка и других предметов, где важен контакт с учителем, то здесь, освоит ли ребенок программу, зависит от учителей и родителей», — считает Кирилл Александрович.

Так, в одной из школ учительница математики несколько раз проверяет задания. Получив работы от детей, она проверяет их, исправляет и высылает обратно. После дети отправляют работы снова. Такой процесс занимает больше времени, чем обычная проверка заданий, но дает результат.

Освоение программы также зависит от готовности родителей не быть в стороне, отмечает учитель. Именно они следят за тем, отправил ли ребенок задание, проверят ли почту вовремя, умеет ли пользоваться всеми сервисами и каналами связи.

Что делать родителям на дистанционном обучении

Оказавшись в новой ситуации, не все родители смогли наладить процесс. Самое главное — структурировать работу, считает Кирилл Александрович. Для этого необходимо составить сводную таблицу заданий и расписаний, а также организовать регулярный мониторинг и следить за тем, успевает ли ребенок, все ли у него получается.

«Проверке и помощи ребенку достаточно уделять полчаса утром и полчаса вечером. Я думаю, это не будет затратно для родителей по времени. Бывает, что в семье один компьютер, но сейчас большинство сайтов оптимизированы под мобильный формат. Многие материалы можно найти в учебнике», — отметил учитель.

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