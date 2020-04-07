Родители Петербурга считают переход на дистанционное обучение катастрофой

Второй день дистанционного обучения в петербургских школах подошел к концу. Родители происходящее сравнивают с катастрофой и с трудом понимают, сколько еще выдержат. Процесс усложняют упавшие сервера, большой объем заданий и нехватка компьютеров в доме.

С нагрузкой не справляются порталы «Российская электронная школа» (РЭШ), «Учи.ру» и «ЯКласс». Родители сообщают о перебоях, медленной скорости и невозможности подключиться.

«Мы готовы, оснащение и интернет есть, только сайт «Российская электронная школа» лежит трупом и иногда чуть шевелится только… Учимся по книгам и сами на «Учи.ру», — рассказала мама петербургского школьника Людмила.

По словам председателя РОД «Петербургские родители» и президента фонда «Дети ждут» Лады Уваровой, родители столкнулись с четырьмя основными проблемами: нехватка девайсов, сбои в работе учебных сайтов, невозможность ребенка сосредоточиться на новом формате занятий и плохо построенный учебный процесс.

«Очень многие родители жалуются на то, что детей заваливают заданиями. При этом школьники получают задания без предварительного изучения и осмысления материала. По сути это самостоятельная работа. Кто должен её проделать, если ребенок сам не может разобраться, вводит в глубочайшее замешательство. Я считаю, что работа учителя не должна быть переложена на родителя, а нагрузка на детей должна быть существенно снижена», — отметила Лада Уварова в разговоре с gazeta.spb.ru.

Родители столкнулись с тройной задачей. Им нужно помогать детям в организации учебного процесса, продолжать свою работу в дистанционном режиме и следить за порядком в доме. Особенно непросто приходится многодетным родителям.

У Светланы Коровиной дистанционная работа и семь детей, пятеро из них учатся в школе, один — студент.

«Сложность в том, что я еще не поняла систему. Наверное, сами школы пока тоже пробуют разные платформы. Не все получается. Я думаю, что пройдет неделя и будет гораздо проще и понятнее. Это интересный опыт, но, сколько я так выдержу, не знаю. Радует, что скоро лето и каникулы», — поделилась многодетная мама.

Большинство родителей сходятся во мнении: система образования была не готова к переходу на дистанционное обучение. Многие из школ создают видимость того, что процесс организован: заваливают детей заданиями и не до конца понимают, как работают выбранные ими онлайн-платформы. В этих условиях освоить школьную программу почти невозможно.

«Нужно признать, что ситуация катастрофическая и эффективно вести учебный процесс невозможно. Если мы остаемся взаперти, вероятно не усвоим программу, которая предусмотрена», — отметила Лада Уварова.

Если ситуация не улучшиться, родители намерены жаловаться в комитет по образованию и просить изменить учебную программу. За счет снижения объемов эффективность будет улучшена, уверены они. В противном случае детей и их родителей ждут невротизация и плохо усвоенные знания.

«Нагрузка на родителей гигантская. Так как это первая неделя обучения, процесс тестируется и им приходит масса сообщений. Родитель постоянно должен что-то сделать: настроить, установить, организовать, проверить почту, мессенджеры, переслать ссылки. Педагогам тоже ничего непонятно. Они пробуют разные форматы. Образуется хаос. То, что нам сейчас нужно — это структура», — считает психолог службы сопровождения фонда «Дети ждут» Евгения Тихомирова.

Психолог советует соблюдать режим, добавить физическую активность, проветривать помещения и структурировать время. С вечера необходимо составить семейное расписание. Тогда детям и родителям будет понятно, что будет происходить завтра. За счет этого снизится уровень тревоги.

Дистанционное обучение в школах Петербурга началось 6 апреля. Причиной перехода на удаленное образование стала пандемия коронавируса. В Петербурге подтверждено 295 случаев заражения COVID-19, из них за последние сутки — 69.

Справка:

«Петербургские родители» — региональное общественное движение, организованное в 2008 году молодыми мамами. Его членами создана первая в Петербурге профессиональная служба сопровождения нянь для детей-сирот в больницах. В 2010 году «Петербургские родители» основали благотворительный фонд «Дети ждут», помогающий детям-сиротам найти семьи и осуществляющий комплексное сопровождение приемных семей.