В России осенью могут начать массовую вакцинацию от Covid-19

Одномоментно все население не сможет получить вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Одномоментно все население не сможет получить вакцину от коронавируса. Фото: pixabay

Массовая вакцинация от инфекции Covid-19 может начаться в России в начале осени. Такое заявление сделал директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

По его словам, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину. Он добавил, что данный процесс может занять от шести до девяти месяцев.

Специалист также отметил, что у всех сотрудников центра, которые разработали и ввели себе вакцину от коронавируса, обнаружили протективные антитела.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки зафиксировано почти 9 тыс. новых случаев коронавируса.