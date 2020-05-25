В России за сутки зафиксировано почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки на территории России выявлено 8 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Новые пациентык утру 25 мая зарегистрированы в 83 регионах страны. При этом стандартно, у более чем 40% больных коронавирус протекает в легкой, бессимптомной форме. Таким образом, число случаев заражения с начала пандемии в России достигло 353 427 человек.

Кроме того, за сутки в больницах скончалось 92 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Число жертв COVID-19 достигло 3 633 человек. Отметим, что антилидером по количеству смертей и заражений остается Москва. Приближаются к ней по статистике Подмосковье и Санкт-Петербург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Северной столицы проверили на коронавирус более трех тысяч человек. На карантине в Петербурге остаются 3340 человек.