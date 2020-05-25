За сутки тесты на коронавирус сдали 3312 жителей Петербурга

За минувшие сутки в Северной столице на наличие новой коронавирусной инфекции в организме обследовали 3312 местных жителей.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на утро 25 мая, на карантине остаются 3340 человек, из которых 174 находятся под наблюдением в обсерваторе, 677 самоизолируются дома, в 2489 — контактные.

Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам о коронавирусе (номер 122) обработала 680 поступивших вызовов.

Служба экстренных вызовов (112) зарегистрировала 413 обращений петербуржцев. 40 человек сообщили о прибытии из-за рубежа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки коронавирус в мире выявили у более 101 тысячи человек.