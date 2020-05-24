За сутки коронавирус в мире выявили у более 101 тысячи человек

За сутки число инфицированных новым коронавирусом увеличилось более чем на 101 тыс. человек.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, от инфекции Covid-19 скончались еще 4,2 тыс. пациентов и превысило 337 тыс. Первое место по числу заболевших занимает регион Северной и Южной Америки — 2 338 124. Больше всего подхвативших коронавирус выявлено в США, 1 568 448 человек, далее следует Россия (344 481) и Бразилия (330 890).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые раскритиковали средство Дональда Трампа от коронавируса. Специалисты уверяют, что лекарство повышает вероятность смерти.