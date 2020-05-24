Ученые раскритиковали средство Трампа от коронавируса

Трамп зря принимает лекарство, оно может его убить. Фото: pixabay.com

Трамп зря принимает лекарство, оно может его убить. Фото: pixabay.com

Они уверяют, что оно повышает вероятность смерти.

Об этом стало известно сегодня, 24 мая. Обо всем рассказали медики из Центра исследований сложных болезней сердца при бостонском госпитале Бригэма. Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet. Они пришли к выводу, что препарат, который принимает президент США Дональд Трамп для профилактики коронавируса, неэффективен и даже опасен. Ученые считают, что гидроксихлорохин вообще повышает риск смерти больных.

Эксперты давали этот препарат некоторым людям и выяснилось, что смертность в таком случае выше, чем среди тех, кто его не принимал. Они не рекомендуют употреблять противомалярийные средства.

Напоминаем, что недавно глава США заявил, что борется с коронавирусом благодаря гидроксихлорохину. Он считал, что у препараты очень хорошие отзывы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в МИД отрицают слова США о нарушении Договора по открытому небу.