В МИД отрицают слова США о нарушении Договора по открытому небу

В России надеются решить недопонимания мирно.

Об этом стало известно сегодня, 21 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко прокомментировал заявление Америки по поводу нарушений Москвы Договора по открытому небу. Он заверил, что это неправда и в вопросе нужно разбираться. Грушко подчеркнул, что конфликты, касающиеся военной безопасности, являются «сложной материей». Он верит, что удастся договориться с американской стороной.

Напоминаем, что договор был подписан между 34 странами в 1992 году. Он подразумевает возможность сбора данных о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В США убеждены, что Россия нарушает договоренности. Президент США Дональд Трамп допустил возобновление сотрудничества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп считает, что вакцина от коронавируса будет бесплатной. Он заявил, что допускает такое развитие событий.