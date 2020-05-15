Трамп считает, что вакцина от коронавируса будет бесплатной

Он заявил, что допускает такое развитие событий.

Об этом стало известно 15 мая. Обо всем сообщают РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами, ответил на вопрос о том, надо ли будет платить за вакцинацию от коронавируса. Он заявил, что она вполне может стать бесплатной. Трамп также отметил, что сейчас в Америке можно пройти тестирование на инфекцию, ничего не платя.

Напоминаем, что Америка занимает первое место среди всех стран по количеству зараженных граждан. Там зарегистрировано почти полмиллиона заболевших, летальных исходов более 88 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп объяснил, почему не носит маску. Он объяснил, что она нужна только при контактах с людьми, а он их всячески избегает. Источники уверяют, что Трамп и правда находится достаточно далеко от своих коллег, поэтому проблем быть не должно.