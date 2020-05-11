Трамп объяснил, почему не носит маску

Он уверяет, что ни к кому не подходит близко, то есть держит дистанцию.

Об этом стало известно 11 мая. Обо всем пишут РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, почему не носит медицинскую маску. Он объяснил, что она нужна только при контактах с людьми, а он их всячески избегает. Источники уверяют, что Трамп и правда находится достаточно далеко от своих коллег, поэтому проблем быть не должно. При этом сотрудники Белого дома обязаны носить все средства индивидуальной защиты на рабочем месте и соблюдать дистанцию. Этого от них требует сам американский президент.

Напоминаем,что Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией более четырех миллионов человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам, даже если изобретут вакцину.