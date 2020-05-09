Трамп считает, что коронавирус исчезнет сам, даже если изобретут вакцину

Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус в конечном счете может исчезнуть сам.

По словам главы Белого дома, это не значит, что коронавирусная инфекция уйдет в этом году, к осени или после нее. Трамп предположил, что коронавирус может «в какой-то момент» исчезнуть сам. При этом он отметил, что будет полезно, если изобретут вакцину.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 4 012 770 человек. Скончались 276 215, при этом 1 385 124 человек выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.