В Петербурге начата проверка по гибели женщины, к которой, возможно, не приехала «скорая»

В Петербурге начата проверка по гибели женщины, к которой, возможно, не приехала &#171;скорая&#187;
По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Фото: pixabay

Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины, тело которой было найдено в квартире жилого дома на Комендантском проспекте.

Труп обнаружили 18 апреля текущего года. Речь идет о женщине, к которой, предположительно, не приехали на вызов медики скорой помощи.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будет с детьми, чья мать умерла от побоев в Петербурге. Женщину с травмами доставили в одну из городских больниц, где она и скончалась. Предполагается, что ее избил возлюбленный.

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