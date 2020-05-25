В Петербурге начата проверка по гибели женщины, к которой, возможно, не приехала «скорая»

Следственный комитет начал проверку по факту гибели женщины, тело которой было найдено в квартире жилого дома на Комендантском проспекте.

Труп обнаружили 18 апреля текущего года. Речь идет о женщине, к которой, предположительно, не приехали на вызов медики скорой помощи.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по Петербургу, в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что будет с детьми, чья мать умерла от побоев в Петербурге. Женщину с травмами доставили в одну из городских больниц, где она и скончалась. Предполагается, что ее избил возлюбленный.