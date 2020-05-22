Стало известно, что будет с детьми, чья мать умерла от побоев в Петербурге

Скорее всего, их заберут к себе бабушка и дедушка.

Об этом стало известно 22 мая. Обо всем сообщила уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина в Twitter. Она написала, что пятеро детей, мать которых умерла, находятся в городской больнице №5 имени Филатова. Известно, что у них есть бабушка и дедушка, проживающие в Санкт-Петербурге. Вполне возможно, что они захотят оформить опеку над детьми. Вопрос пока не решен, ожидается заключение о смерти петербурженки.

Отмечается также, что семья проживала в квартире, которую ей передали власти. Напоминаем, что женщину с травмами доставили в одну из городских больниц. Предполагается, что ее избил возлюбленный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге мать пятерых детей забили до смерти сковородкой. Петербурженка умерла уже в больнице – врачи не успели ее спасти. Меру пресечения задержанному пока не избрали.