В Петербурге мать пятерых детей забили до смерти сковородкой

Подозревается гражданский супруг женщины. Причиной для избиения стала ссора.

Об этом стало известно сегодня, 22 мая. Обо всем сообщает «Пятый канал», ссылаясь на главное СУ СК России по Санкт-Петербургу. В эту пятницу в больнице умерла многодетная мать, которую, по предварительным данным, жестоко избил возлюбленный. Мужчина нанес ей несколько ударов, что повлекло за собой смерть. Петербурженка умерла уже в больнице – врачи не успели ее спасти. Меру пресечения задержанному пока не избрали.

Соседка погибшей рассказала некоторые подробности страшной ночи. Она призналась, что слышала, как женщина громко кричала на протяжении четырех часов. На вопрос, почему никто не вызвал сотрудников правоохранительных органов, соседка заявила, что все в подъезде уже привыкли к ссорам.

«Старший ребенок сказал, что папа маму бил сковородкой»,

— рассказал брат жертвы.

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