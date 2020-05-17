В Поселке Ропша местный житель убил свою жену

В Ломоносовском районе Ленобласти мужчина убил свою супругу. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Трагедия случилась в субботу, 16 мая, в поселке Ропша. В отдел полиции поступило сообщение об убийстве. Прибывшие по указанному сотрудники обнаружили труп гражданки 1964 года рождения с черепно-мозговой травмой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали гражданина 1964 года рождения. Подозреваемый находился в своей квартире.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, возбудили уголовное дело.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что домушник украл топор и столовые приборы из частного дома в Репино.