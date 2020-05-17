Домушник вынес топор и столовые приборы из частного дома в Репино

В Курортном районе Петербурга неизвестный обчистил один из домов почти на 7 тыс. рублей.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. В отдел полиции обратилась 73 летняя женщина, проживающая в дома по улице Тихая поселке Репино. По ее словам, неизвестный повредил окно и проник внутрь ее жилища.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, заявительница добавила, что обнаружила пропажу топора, ресивера цифрового телевидения и столовые приборы. Ущерб составил 6 750 рублей.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В ходе розыска полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 53-летний мужчина.

Похищенное частично изъято.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое неизвестных похитили кошелек у петербуржца в подъезде одного из домов по Разъезжей улице.