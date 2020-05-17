Трое неизвестных похитили кошелек у петербуржца в подъезде на Разъезжей улице

Трое неизвестных похитили кошелек у петербуржца в подъезде на Разъезжей улице
Неизвестные отобрали у мужчины кошелек. Фото: pixabay

В Центральном районе Петербурга неизвестный похитил у местного жителя кошелек. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Преступный инцидент произошел субботним вечером, 17 мая, в подъезде одного из домов по улице Разъезжая. В отдел полиции обратился 26-летний мужчина с заявлением о том, что трое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у него кошелек с 55 000 рублей, после чего сбежали.

Как сообщили в Главном управлении МВД России по городу и Ленобласти, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что неизвестный разбил витрину и стащил муляж гаджета из магазина на Московском проспекте. По факту грабежа возбудили уголовное дело.

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