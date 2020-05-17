Неизвестный разбил витрину и стащил муляж гаджета из магазина на Московском проспекте

Все произошло в доме 195 по Московскому проспекту. Фото: google.ru/maps

Все произошло в доме 195 по Московскому проспекту. Фото: google.ru/maps

В Петербурге на Московском проспекте неизвестный открыто похитил телефоны из салона сотовой связи. Полицейские начали розыск.

Все случилось в субботу, 16 мая, в доме 195. Около 10 часов утра неизвестный разбил витрину и забрал смартфон Самсунг S20+, а также муляж смартфона Самсунг А71, после чего убежал.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, по факту грабежа возбудили уголовное дело.

Стражи порядка приняли меры к розыску и задержанию злоумышленника. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что алкогольное застолье охранников медицинского учреждения закончилось поножовщиной. Одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту покушения на убийств возбудили уголовное дело.