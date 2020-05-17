Алкогольное застолье охранников медучреждения закончилось поножовщиной

Петербургские правоохранители задержали охранника одного из медучреждений, ножом ударившего своего коллегу-собутыльника.

Обо всем стало известно в воскресенье, 17 мая. Среди ночи в отдел полиции поступило сообщение о конфликте между охранниками, который произошел в одной из больниц Василеостровского района.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие сотрудники обнаружили на месте 41-летнего охранника с многочисленными ранениями. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

В качестве подозреваемого был задержан 51-летний мужчина. Как позже выяснилось, между мужчина произошла ссора во время распития спиртного в комнате отдыха. В ходе потасовки мужчина ударил ножом собутыльника.

По факту покушения на убийств возбудили уголовное дело.

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