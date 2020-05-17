Полиция разыскивает грабителей, напавших на автосервис на Симонова

В Петербурге открыто уголовное дело после разбоя в автосервисе на улице Симонова.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по городу и области, в субботу, 16 мая, четверо неизвестных заехали в автосервис на улице Симонова. Они начали угрожать персоналу, разбили стекло и похитили сейф.

Администратор автосалона попытался задержать преступников на своем ВАЗ, погнавшись за иномаркой. Злоумышленникам не удалось отъехать и его машину протаранила «БМВ». Однако грабителям все-же удалось скрыться. Известно, на номера на авто были подложными.

Позднее стало известно, что в больницу Всеволожска обратился мужчина 1985 года рождения с травмами конечностей. Его госпитализировали. Сейчас полиция устанавливает все данные и обстоятельства получения травм.

Возбуждено уголовно дело, злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое неизвестных подожгли Audi в Зеленогорске.