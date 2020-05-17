Полиция разыскивает грабителей, напавших на автосервис на Симонова

Полиция разыскивает грабителей, напавших на автосервис на Симонова
Грабители разыскиваются. Фото: pixabay

В Петербурге открыто уголовное дело после разбоя в автосервисе на улице Симонова.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по городу и области, в субботу, 16 мая, четверо неизвестных заехали в автосервис на улице Симонова. Они начали угрожать персоналу, разбили стекло и похитили сейф.

Администратор автосалона попытался задержать преступников на своем ВАЗ, погнавшись за иномаркой. Злоумышленникам не удалось отъехать и его машину протаранила «БМВ». Однако грабителям все-же удалось скрыться. Известно, на номера на авто были подложными.

Позднее стало известно, что в больницу Всеволожска обратился мужчина 1985 года рождения с травмами конечностей. Его госпитализировали. Сейчас полиция устанавливает все данные и обстоятельства получения травм.

Возбуждено уголовно дело, злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трое неизвестных подожгли Audi в Зеленогорске.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
автосервис дтп новости спб происшествие разбой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ВОЗ назвала условие для окончательной оценки смертности от COVID-19
Трое неизвестных похитили кошелек у петербуржца в подъезде на Разъезжей улице
Неизвестный разбил витрину и стащил муляж гаджета из магазина на Московском ...
В Петербурге за сутки от коронавиурса умерли пять пациентов
Петербурженка перевела знакомому 50 тысяч рублей под угрозой ножа
Алкогольное застолье охранников медучреждения закончилось поножовщиной
Полиция разыскивает грабителей, напавших на автосервис на Симонова
В Петербурге коронавирус выявили еще у 451 человека