В Ленобласти умерли еще 2 человека с коронавирусом

В Ленинградской области зарегистрированы две новые смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории России 26 мая.

За весь период в регионе по официальным данным скончались 11 человек.

В Ленобласти подтверждено 2 тыс. 553 случая коронавируса. Прирост за последние сутки составил 58. Выздоровели с начала пандемии 1 тыс. 115 пациентов (+ 89 за сутки).

В России общее число летальных исходов превышает 3,8 тыс. За последние сутки в стране подтвердили 174 смерти. В Москве скончалось 76 зараженных, в Дагестане — 21, в Петербурге — 12, в Московской области — 9, в Нижегородской области — 7.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России зарегистрировали 8 тыс. 915 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала пандемии в стране заразились более 362 тыс. человек.