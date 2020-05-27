В Петербурге за сутки провели более 12 тысяч тестов на коронавирус

За последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 12 тыс. 692 человека. Об этом сообщает городская администрация в среду, 27 мая.

На карантине в Петербурге остаются 3 тыс. 24 человека. В обсерваторе находятся 184 человека. На самоизоляцию отправлены 718 человек. Еще 2 тыс. 122 — контактные.

В Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, по номеру 122 поступило порядка 1,2 тыс. вызовов. Служба экстренных вызовов 112 обработала 553 обращения, скорая помощь — 207, полиция — 78.

О возвращении из другой страны на территорию России за сутки сообщил 91 человек.

Волонтеры получили 191 обращение по горячей линии 8-800-200-34-11. С 27 марта они оказали помощь горожанам 17 тыс. 762 раза. Все волонтеры проходят аккредитацию и обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии в России провели более 9,4 млн тестов на коронавирус.