В Петербурге умерли еще 8 человек с коронавирусом

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтвердили 8 новых смертей от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в среду, 27 мая.

С начала пандемии в городе по официальным данным скончались 158 зараженных.

За последние сутки в Петербурге подтвердили 387 случаев коронавируса. Всего заразились 14 тыс. 463 человека.

Выздоровели за весь период более 4,4 тыс. пациентов. За сутки из больниц выписали 714 человек.

Петербург занимает третье место по числу случаев коронавируса среди городов России. В лидерах — Москва (171 тыс. 443) и Московская область (35 тыс. 956). С начала пандемии в стране заразились более 370 тыс. человек. Выздоровели свыше 142 тыс. пациентов, скончались 8 тыс. 338 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Петербурге обследование на коронавирус прошли 12 тыс. 692 человека.