Ученые назвали странную особенность коронавируса, ставшую причиной его высокой заразности

Ученые назвали странную особенность коронавируса, ставшую причиной его высокой заразности
Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay.com

Австралийские специалисты обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 странную особенность, прежде не встречавшуюся у вирусов похожего типа.

Исследования показали, что коронавирус легче всего приживается именно в организме человека, то есть, он как бы «заточен» под существование внутри именно этого вида живых организмов. При этом чем крепче клетки инфекции засядут внутри, тем меньше вероятность исчезновения вируса из организма, передает слова ученых Daily Mail.

Биологи Университета Флиндерса пришли к выводу, что на планете нет другого вида живых существ, у которого этот штамм коронавируса был бы также распространен, как среди людей. Устойчивость и заразность вируса удивляет специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что температура от +5 до +10 градусов, согласно исследованиям ученых, является оптимальной для распространения коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инфекция коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Минтруда предложили временно утроить минимальное пособие по безработице
В России разработали уникальный тест, определяющий степень иммунитета к COVID-19
Сотрудники ККИ снесли незаконный торговый павильон рядом с Балтийским вокзалом
На месте пожара в гаражах на проспекте Космонавтов нашли три трупа
Главврач больницы №122 в Петербурге рассказал о массовом увольнении медиков
У Покровской больницы прошло богослужение без масок и дистанции
Делу о готовке еды на Вечном огне в Кронштадте добавили тяжести
Кремль: Саммиты БРИКС и ШОС будут перенесены