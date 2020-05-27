Ученые назвали странную особенность коронавируса, ставшую причиной его высокой заразности

Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay.com

Ученые отмечают, что вирусы, как правило, лучше приспосабливаются при заражении новых видов, но возбудитель COVID-19 "полностью оптимизировался с первого дня без необходимости меняться". Фото: pixabay.com

Австралийские специалисты обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 странную особенность, прежде не встречавшуюся у вирусов похожего типа.

Исследования показали, что коронавирус легче всего приживается именно в организме человека, то есть, он как бы «заточен» под существование внутри именно этого вида живых организмов. При этом чем крепче клетки инфекции засядут внутри, тем меньше вероятность исчезновения вируса из организма, передает слова ученых Daily Mail.

Биологи Университета Флиндерса пришли к выводу, что на планете нет другого вида живых существ, у которого этот штамм коронавируса был бы также распространен, как среди людей. Устойчивость и заразность вируса удивляет специалистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что температура от +5 до +10 градусов, согласно исследованиям ученых, является оптимальной для распространения коронавируса.