Хоккеист Александр Овечкин стал папой во второй раз

У него родился сын, которого назвали Ильей.

Об этом стало известно 27 мая. Обо всем хоккеист Александр Овечкин рассказал в своем Instagram-аккаунте. Он написал, что его супруга Анастасия Шубская родила ему мальчика – Илью Александровича Овечкина. Спортсмен считает себя сейчас самым счастливым, а также отметил, как сильно любит свою семью. Отмечается, что мальчик весит 3,8 килограммов при росте 55 сантиметров.

«Добро пожаловать в этот прекрасный мир, наш мальчик»,

— подписал спортсмен фото с новорожденным.

Напоминаем, что Овечкин и Шубская поженились четыре года назад. В августе 2018 года у них родился сын Сергей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Овечкин не попал в сборную действующих российских игроков НХЛ. В нынешнем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Овечкин забросил 48 шайб. Форвард делит первое место в гонке снайперов с Давидом Пастрняком из «Бостон Брюинз».