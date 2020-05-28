Жертвами коронавируса в Петербурга стали пять женщин и четыре мужчины

Жертвами коронавируса в Петербурга стали пять женщин и четыре мужчины
В Петебурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash.com

В Петербурге подтвердили 9 смертей от коронавируса нового типа. Все зараженные скончались в апреле — начале мая.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, рассмотрела 27 мая 16 случаев летальных исходов. В девяти из них причиной смерти признан коронавирус.

Жертвами COVID-19 стали пять женщин в возрасте от 61 до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Умершие имели ряд хронических заболеваний: гипертоническую болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, онкологию и другие. Течение их осложнилось на фоне коронавируса.

«Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19», — уточнили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки подтвердили 174 смерти от коронавируса.

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Жертвами коронавируса в Петербурга стали пять женщин и четыре мужчины