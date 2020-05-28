В Минздраве решили тестировать на коронавирус всех новорожденных

В России уже зарегистрирован случаи появления на свет детей с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В России уже зарегистрирован случаи появления на свет детей с коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Министерстве здравоохранения РФ рекомендуют проводить тестирование на COVID-19 всем новорожденным, вне зависимости от того, поставлен ли матери такой диагноз.

Документ, содержащий рекомендации ведомства, был опубликован в четверг, 28 мая. Также в публикации отдельного оговаривается тестирование новорожденных малышей в случае, если у матери или тех, кто контактировал с ребенком, подтвердился коронавирус, либо есть подозрение на SARS-CoV-2.

Отметим, что на сегодняшний день в России около 400 беременных женщин, зараженных коронавирусной инфекцией. В общей сложности, на территории страны с начала пандемии зарегистрировано почти 380 тысяч случаев COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончалась беременная девушка, организм которой, к сожалению, не справился с коронавирусной угрозой. Спасти ребенка также не смогли.