В Сбербанке объяснили причины банкротства умершего предпринимателя Кары

ПАО «Сбербанк» подал в суд исковое заявление о банкротстве бизнесмена Ивана Кары, но предприниматель скончался два года назад.

В кредитно-финансовой организации gazeta.spb.ru дали официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. В «Сбербанке» объясняют, что заявление о банкротстве на общую сумму 255 млн рублей связано с наличием неурегулированной задолженности ГК «Пулковский» перед банком. Спустя 1,5 года после смерти бизнесмена вступил в силу судебный акт, по которому расплачиваться с долгами обязаны наследники. Таким образом, иск автоматически переходит к ним.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кара владел тремя агрокомплексами по производству свинины, но в определенный момент задолжал «Сбербанку» крупную сумму, в связи с чем заложил акции своей группы компаний. Теперь банк намерен получить средства.