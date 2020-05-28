В Сбербанке объяснили причины банкротства умершего предпринимателя Кары

В Сбербанке объяснили причины банкротства умершего предпринимателя Кары
Иван Кара / Пресс-центр Правительства Новгородской области

ПАО «Сбербанк» подал в суд исковое заявление о банкротстве бизнесмена Ивана Кары, но предприниматель скончался два года назад.

В кредитно-финансовой организации gazeta.spb.ru дали официальный комментарий по поводу сложившейся ситуации. В «Сбербанке» объясняют, что заявление о банкротстве на общую сумму 255 млн рублей связано с наличием неурегулированной задолженности ГК «Пулковский» перед банком. Спустя 1,5 года после смерти бизнесмена вступил в силу судебный акт, по которому расплачиваться с долгами обязаны наследники. Таким образом, иск автоматически переходит к ним.

Напомним, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кара владел тремя агрокомплексами по производству свинины, но в определенный момент задолжал «Сбербанку» крупную сумму, в связи с чем заложил акции своей группы компаний. Теперь банк намерен получить средства.

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