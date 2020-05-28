Сбербанк банкротит умершего петербургского бизнесмена Кару

Сбербанк подал в суд иск о банкротстве в отношении бизнесмена Ивана Кары. Стоит отметить, что предприниматель скончался еще два года назад.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал исковое заявление от кредитного учреждения 27 мая. Судя по ИНН из базы данных суда, банк намерен признать банкротом Ивана Кару, основателя крупного агрохолдинга «Пулковский». По данным АБН, сумма исковых требований превышает 63 млн рублей.

По данным ЕГРЮЛ, бизнесмен является одни из учредителей в ООО «Концерн Пулковский». Проблемы с бизнесом начались у Кары еще за восемь лет до его смерти, в 2010 году. Тогда группа компаний «Пулковский» взяла кредит на 1,5 млрд рублей на восемь лет. На эти деньги планировалось построить репродукторную свиноферму и свиноводческий комплекс «Агрохолдинг «Устьволмский» под Новгородом.

Из-за неблагоприятной ситуации на рынке в то время, Иван Кара задолжал банку. В попытке решить проблемы с выплатой заемных средств, он пошел на реструктуризацию кредита и заложил Сбербанку акции трех своих агрокомплексов по производству свинины.

Уже в 2020 году, после смерти бизнесмена, Сбербанк решил обанкротить два свиноводческих предприятия ГК «Пулковский». В иске к предприятиям говорилось о финансовых претензиях в размере 255 млн рублей к двум агрохолдингам в Ленобласти.

«Сбербанк инициировал банкротство агрохолдингов группы «Пулковский» с целью стабилизации бизнеса и защиты активов группы от претензий третьих лиц. У банка нет намерения блокировать деятельность предприятий», — приводит пояснение банка АБН.

Между тем издание отмечает, что банкротство умершего физлица в России не противоречит законам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк банкротит два крупных агрохолдинга Ленобласти.