Сбербанк банкротит два крупных агрохолдинга Ленобласти

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поступило два иска от ОАО «Сбербанк России». Заявления поданы в отношении агрохолдингов «Пулковский» и «Приозерный». Оба они входят в группу компаний «Пулковский».

Заявление о признании ООО «Агрохолдинг «Приозерный» банкротом поступило 5 февраля. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Сумма исковых требований составила 255 млн 747 тыс. рублей. Аналогичная сумма указана в иске к ООО «Агрохолдинг «Пулковский».

В группу компаний «Пулковский» входит три агрохолдинга, занимающихся производством свинины. Два из них, «Приозерный» и «Пулковский», расположены на территории Ленинградской области. Третий, «Устьволмский», действует в Новгородской области.

Ранее Сбербанк сообщил о намерениях обратиться в арбитражный суд с иском о признании агрохолдинга «Устьволмский» несостоятельным. Информация об этом размещена на сайте Федресурс.