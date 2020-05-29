Индекс самоизоляции утром в Петербурге упал до 3,2

Жители Северной столицы стремительно выходят на улицу утром в пятницу. При этом большинство людей остаются дома.

Так, сегодня, 29 мая, индекс самоизоляции к 8:10 составил 3,2 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», на улице есть люди.

До ситуации с распространением коронавирусной инфекции нового типа соответствующий индекс в это время в Петербурге составлял 1,6.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту Пулково отменили десять рейсов. Изменения затронут рейсы до Сыктывкара, Геленджика, Сочи, Москвы, Воронежа и Новосибирска.