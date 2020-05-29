Стало известно, сколько лет было 11 жертвам Covid-19 в Петербурге

Стало известно, сколько лет было 11 жертвам Covid-19 в Петербурге
У пациентов были хронические заболевания. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Северной столице подтвердили еще 11 летальных случаев пациентов, инфицированных коронавирусом. Стало известно, сколько лет было умершим.

Согласно данным комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комздрав, заболевшие коронавирусом пациенты скончались в апреле-мае этого года.

В числе умерших оказались три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти пациентов, признали обусловленную новой коронавирусной инфекцией двустороннюю пневмонию. Кроме того, все умершие имели хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. Прошлое рекордное значение было зарегистрировано 26 и 28 мая. В эти дни в стране подтвердили по 174 смерти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус новости спб пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Очевидцы сообщили в полицию о плавающем в Нарве трупе
Стало известно, сколько лет было 11 жертвам Covid-19 в Петербурге
Глава рабочей группы по коронавирусу в Петербурге рассказал о стабилизации ...
Водитель Volkswagen Passat врезался в дорожный знак на Парнасе и скончался ...
Жильцы дома на Пулковском шоссе пожаловались в прокуратуру на незаконное ...
В Норильске ликвидировали пожар на ТЭЦ, который устроила легковушка
Мошенник обманул пожилую петербурженку на 90 тысяч и попался полиции
Стационар онкоцентра в Петербурге закрыли из-за COVID-19