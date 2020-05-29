Стало известно, сколько лет было 11 жертвам Covid-19 в Петербурге

В Северной столице подтвердили еще 11 летальных случаев пациентов, инфицированных коронавирусом. Стало известно, сколько лет было умершим.

Согласно данным комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, сообщает комздрав, заболевшие коронавирусом пациенты скончались в апреле-мае этого года.

В числе умерших оказались три женщины от 69 до 83 лет и восемь мужчин от 34 до 80 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти пациентов, признали обусловленную новой коронавирусной инфекцией двустороннюю пневмонию. Кроме того, все умершие имели хронические заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки. Прошлое рекордное значение было зарегистрировано 26 и 28 мая. В эти дни в стране подтвердили по 174 смерти.