Россия поставила рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

За последние сутки в России скончались 232 человека, зараженных коронавирусом. Это новый максимум с начала пандемии.

Прошлое рекордное значение было зарегистрировано 26 и 28 мая. В эти дни в России подтвердили по 174 смерти.

С начала пандемии в стране скончались 4 тыс. 374 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 на территории России в пятницу, 29 мая.

В Москве подтверждено 76 новых смертей, в Дагестане — 50, в Московской области — 20, в Петербурге — 11, в Орловской области — шесть, в Северной Осетии, Красноярском крае и Нижегородской области — по пять, в Белгородской, Тульской и Калининградской областях — по три. Еще в 29 регионах зарегистрировано по одной-две смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России выявили 8 тыс. 572 новых случая коронавируса. С начала пандемии в стране заразились более 387 тыс. человек.