В России за сутки коронавирус подхватили более 8,5 тысяч человек

За минувшие сутки на территории России выявили 8 тыс. 572 новых случая инфицирования коронавирусом.

Так, в четверг, 28 мая, новые случаи заражения подтвердили в 84 регионах страны. Из них 39,4% не имели клинических проявлений заболевания.

Как сообщили в столичном оперштабе по борьбе с болезнью, за сутки зафиксировали 232 летальных исхода. Побороть болезнь смогли 8 тыс. 264 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено около 5,8 млн случаев заражения и 360 тыс. смертей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за прошедшие сутки подтвердили 369 новых случаев коронавируса. Всего заразились 15 тыс. 215 человек.