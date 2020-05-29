В Петербурге выявили 369 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Петербурге коронавирусом заразились более 15 тыс. человек. За последние сутки в городе выявлено 369 новых случаев.

Всего заразились 15 тыс. 215 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса на территории России в пятницу, 29 мая.

Выздоровели за весь период 5 тыс. 113 пациентов. За последние сутки из больниц выписали 330 человек.

Скончались 178 зараженных. Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила 11 новых смертей от коронавируса.

Вспышка неизвестной пневмонии произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Ученые выяснили, что возбудителем болезни является коронавирус нового типа. По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено около 5,8 млн случаев заражения и 360 тыс. смертей. В России с начала пандемии заболели более 387 тыс. человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России провели 10 млн тестов на коронавирус.