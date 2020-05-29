Смольный: в больницах для пациентов с COVID-19 нет острого дефицита кадров

В медицинских учреждения Петербурга, принимающих пациентов с коронавирусом, нет острого дефицита кадров. Об этом рассказала заместитель председателя комитета по здравоохранению Ольга Грантович.

» У нас есть крупные учреждения, в которых либо вообще нет вакансий, либо количество вакансий совсем невелико», — рассказала она.

В Петербурге 28-29 мая проходит онлайн-ямарка вакансий в сфере здравоохранения. Работодатели ищут 859 специалистов для работы и практики. Участие в ярмарке принимают 73 медучреждения.

По словам Грантович, ярмарка проводится с прицелом на будущее. Пандемия коронавируса закончится, а персонал в больницах останется, пояснила она.

Наибольшая потребность в кадрах по-прежнему в амбулаторно-поликлиническом звене. Петербург нуждается в медсестрах, терапевтах и педиатрах. Больницам не хватает врачей-инфекционистов, пульмонологов и анестезиологов-реаниматологов. Вакансии также открыты для водителей и уборщиков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный врач больницы №122 Яков Накатис рассказал о массовом увольнении медиков.