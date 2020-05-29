Все жертвы коронавируса в Ленобласти входили в зону риска

За время пандемии в Ленобласти коронавирусная инфекция стала причиной смерти 13 человек, все они страдали от сопутствующих заболеваний.

Руководитель Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк сообщила, что все умершие были в группе риска. Основной причиной смерти этих граждан стал именно новый тип коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания — в основном, сердечно-сосудистые, диабет или болезни органов дыхания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три района Ленобласти выбрались в лидеры по выздоровлению от COVID-19. Большинство районов Ленинградской области показывают положительную тенденцию в ситуации с пандемией коронавируса. Ленобласти удалось выйти на плато по коронавирусу, однако обстановка по-прежнему трудная