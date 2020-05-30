Тихвинский район с июня переводят в «зеленую» зону

С 1 июня Тихвинский район Ленинградской области переходит из второй в третью (зеленую) зону. Для жителей это означает снятие ряда ограничений.

Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Кроме того, с 1 июня на ярмарках в первой и второй зоне разрешают продажу изделий художественных промыслов и ремесел, рассады цветочных культур и овощей, саженцев деревьев кустарников.

В первой зоне снимают запрет на деятельность организаций дополнительного образования. Они смогут проводить индивидуальные зания.

Участвовать в групповых занятиях спортом на открытом воздухе во второй зоне смогут до 15 человек, в третьей — до 30.

Помимо этого, МФЦ в третьей зоне начнут предоставлять полный перечень услуг. Для этого необходимо записаться заранее.

Районы Ленобласти поделены на зоны. В Первой находятся Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский и Ломоносовский. Во второй — Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский и Сосновый Бор. В третьей — Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский.

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