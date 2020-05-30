В Эстонии число заразившихся коронавирусом выросло до 1865

В Эстонии за сутки выявлено шесть случаев заражения коронавирусом.

Число зараженных в стране достигло 1865, сообщает республиканский департамент здоровья. С начала пандемии в республике 67 человек скончались, в больницах находится 26 пациентов.

Эстонские власти приняли решение 18 мая снять режим чрезвычайного положения в стране. Решение о завершении чрезвычайного положения в Эстонии было принято в связи с тем, что распространение коронавируса в стране пошло на спад, что подтверждает местный департамент здоровья и ученый совет по борьбе с вирусом.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 775 человек, при этом 2 577 225 выздоровели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент и руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин заявил, что в России разработали три препарата, которые могут помочь при лечении коронавируса.