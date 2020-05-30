В Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 15580

В Петербурге за сутки выявлено 365 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией.

Всего в городе сейчас по официальным данным 15580 зараженных коронавирусной инфекцией, жертвами коронавируса стал 191 человек, выздоровели 5373 пациента.

За последние сутки в Петербурге прошли обследование на коронавирус 13972 человека. На карантине находится 3656 тысяч человек. Из них 216 — в обсерваторе, 831 — на самоизоляции, 2609 человек – контактные, сообщили в администрации Петербурга.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19. По последним данным, в мире заражены коронавирусной инфекцией 5 900 763 человека. Скончались 361 755 человек, при этом 2 577 225 выздоровели. Общее число заразившихся в России выросло до 396 575 человек, умерли 4 555. При этом 167 469 пациентов вылечились.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.