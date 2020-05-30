Готовые вакцины от коронавируса ждут к сентябрю

Они будут доступны только для медработников.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил в ходе встречи с волонтерами-медиками Башкирского государственного медицинского университета, что первые образцы вакцины от коронавирусной инфекции могут быть разработаны уже к августу-сентябрю этого года. В первое время вакцинировать будут только медицинских работников, сообщает ТАСС.

Мурашко отметил, что сейчас научные сотрудники разрабатывают несколько вакцин. По его словам, наиболее перспективных сейчас насчитывается пять вакцин. Ученые приступят к испытаниям на людях в ближайшие две-три недели.

Он также добавил, что добровольцев на клинические испытания уже набрали. Сейчас завершается подготовка для начала испытаний.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос. Клинические испытания запланированы на середину лета.