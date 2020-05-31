Петербуржцы проводят воскресное утро дома, индекс самоизоляции составил 4,2

Воскресным утром петербургские улицы остаются пустыми, а индекс самоизоляции на высоком уровне. Горожане высыпаются перед началом новой рабочей недели.

Так, в воскресенье, 31 мая, к 7:30 соответствующий показатель составил 4,2 балла. Согласно данным сервиса «Яндекс», на улице почти никого нет.

До введения ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции индекс самоизоляции был практическим таким же – 4,3 балла. Очевидно, что горожане перестали соблюдать ограничительные меры из-за усталости и хорошей погоды.

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